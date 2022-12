Henry Cavill confirmó el fin de su historia como Superman: “Mi tiempo de usar la capa ha pasado”

A través de su cuenta de Instagram, el actor Henry Cavill oficializó su salida del rol de Superman.

A pesar de contar con un cameo en la reciente película de Black Adam, el actor confirmó que el Universo DC tomará una nueva dirección en la pantalla grande.

La noticia fue el resultado de una reciente reunión que Cavill sostuvo junto a los co-presidentes de DC Studios, la nueva división del conglomerado Warner Bros Discovery, la cual estará encargada de definir un nuevo plan para la próxima década de historias.

“Recién tuve una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias tristes. Después de todo, no voy a volver como Superman”, reveló el actor. “Después de que el estudio me dijese que anunciase mi retorno en octubre pasado, antes de su contratación, la noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, agregó Cavill.

“El cambio en la guardia es algo que sucede. Lo respeto. James y Peter tienen un universo por construir. Les deseo lo mejor, la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas a todos los involucrados con el nuevo universo”, postuló el intérprete del último hijo de Krypton en Man of Steel, Batman v. Superman, Justice League y Black Adam.

“Para aquellos que han estado a mi lado a través de los años... podemos llorar por un rato, pero después debemos recordar: Superman aún sigue ahí. ¡Todo lo que representa aún existe y los ejemplos que pone para nosotros todavía están ahí!. Mi tiempo de usar la capa ha pasado, pero lo que Superman representa nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido junto a todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”, finalizó Henry Cavill.

Por ahora no existen detalles de los planes del nuevo universo DC en el cine, pero se espera que se cree una nueva historia después de lo que serán los estrenos que llegarán a la pantalla grande en 2023. En ese sentido, esencialmente se espera un reinicio completo.

Pero antes de eso, la últimas aventuras del universo que comenzó con Man of Steel continuarán con Shazam! Fury of the Gods (marzo de 2023), The Flash (junio de 2023), Blue Beetle (agosto 2023) y Aquaman and the Lost Kingdom (diciembre de 2023)