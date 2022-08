Dwayne Johnson contó por qué se opuso a la participación de Black Adam en la película de Shazam

Cuando Shazam! llegó a los cines en 2019, la película protagonizada por Zachary Levi y dirigida por David F. Sandberg introdujo varios elementos claves sobre el mito del Mortal más Poderoso del Mundo. Sin embargo, a lo largo de su trama nunca incluyó más que una simple alusión al infame rival de Billy Batson: Black Adam.

Por supuesto, considerando todos los cambios que las películas de DC han experimentado en los últimos años, sería fácil atribuir aquella ausencia de Black Adam en Shazam! a temas ejecutivos o decisiones de Warner Bros. Sin embargo, recientemente el propio Dwayne Johnson contó que influyó en dicha determinación.

En un extenso artículo de Vanity Fair sobre Black Adam, “La Roca” explicó que se opuso a la inclusión de Black Adam en la primera película de Shazam porque creía que sería dañino para su personaje. Todo pese a que desde 2014 se había contemplado que Johnson aparecería como Teth Adam en esa cinta.

“Cuando nos llegó el primer borrador de la película, era una combinación de Black Adam y Shazam: dos historias de origen en una sola película”, señaló Johnson. “Ese era el objetivo, así que no fue una completa sorpresa. Pero cuando leí eso, supe en mis entrañas: ‘No podemos hacer esta película así. Le estaríamos haciendo un daño increíble a Black Adam’. Habría estado bien para Shazam que dos historias de origen convergieran en una película, pero no era bueno para Black Adam”.

Aunque para algunos fanáticos la exclusión de Black Adam en Shazam! puede resultar frustrante, el punto de Johnson no es difícil de comprender. Después de todo, el actor ha pasado varios años tratando de llevar a Teth Adam al cine y en ese tiempo también hemos visto cómo varias películas de superhéroes (tanto en Marvel como en DC) tienen problemas para hacer que sus villanos sean tan icónicos y bien desarrollados como sus héroes.

En ese sentido, Johnson continuó explicando que no quiso seguir adelante con esa idea para Shazam! y se contactó con los responsables de la cinta para cambiar las cosas.

“Hice una llamada telefónica”, recordó Johnson. “Dije: ‘Tengo que compartir mis pensamientos aquí. Es muy impopular...’ porque todos pensaron: ‘Oye, este guión es genial, hagamos esta película’. Dije: ‘Realmente creo que deberían hacer Shazam!, hagan esa película por sí sola en el tono que quieran. Y creo que también deberíamos separar esto’”.

Y a partir de ahí se comenzó el camino que este mes de octubre culminará con el estreno en cines Black Adam. Todo mientras que el debut de la segunda película de Billy Batson, Shazam! Fury of the Gods sigue programado para diciembre y aún no hay nada oficial sobre un posible encuentro en el cine entre Shazam y Black Adam.