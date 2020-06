En Amazon Prime Video puedes ver el episodio de Community que fue eliminado de Netflix

La semana pasada, en medio de los diversos reportes sobre cambios que se harán en diversas series en torno a la representación de personajes afroamericanos, surgió una actualización que no pasó desapercibida: “Advanced Dungeons & Dragons”, el episodio número 14 de la segunda temporada de Community, fue removido de Netflix.

La medida se debía a que Ben Chang, el personaje interpretado por Ken Jeong, tiene la ocurrencia de ser parte de un juego de Calabozos y Dragones caracterizado como un “elfo oscuro”, vistiéndose con una peluca blanca con orejas de elfo y maquillado completamente de negro.

La situación es abordada directamente en el capítulo, ya que Shirley asegura que ese crimen de odio no puede pasar desapercibido, pues iguala ese acto a un blackface.

Pero el contenido del episodio no fue suficiente para evitar la remoción, aunque no todas las plataformas han seguido la misma línea. Por ejemplo, Amazon Prime Video, que también cuenta con todos los episodios de Community, sí incluye a “Advanced Dungeons & Dragons” como parte de su oferta de la segunda temporada de la serie.

Tengan en cuenta que la remoción de episodios no es algo nuevo, ya que pese a que recientemente un episodio de The Office fue editado por un blackface, capítulos completos de South Park no están disponibles en los streamings debido al contenido de sus episodios.

En ese sentido, el formato físico sigue siendo la alternativa para resguardar una serie completamente. Una vez adquirido, nada los puede erradicar.