Dwayne Johnson también habría negado un cameo de Shazam en la película de Black Adam

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Shazam! Fury of the Gods]

Poco después del estreno de Black Adam a fines del año pasado surgió un reporte que clamaba que Dwayne Johnson, el actor que protagonizó esa cinta sobre Teth-Adam, habría rechazado repetir su papel como el personaje para un cameo en Shazam! Fury of the Gods.

Bueno, siguiendo el reciente estreno de la mencionada secuela de Shazam!, ahora emergió un reporte similar que dice que Johnson también habría descartado un cameo de la versión heroica de Billy Batson en Black Adam e incluso habría frenado la aparición de la Sociedad de la Justicia en la película más reciente de DC.

Concretamente, de acuerdo a The Wrap, Dwayne Johnson vetó una post-créditos de Black Adam que habría mostrado a la Sociedad de la Justicia encabezada por Hawkman reclutando a Shazam.

Y, aunque esa escena pudo incluirse en Shazam! Fury of the Gods, Johnson tampoco habría aprobado esa opción y en última instancia la película tuvo que optar por mostrar a dos personajes de Peacemaker en lugar de la Sociedad de la Justicia.

Por ahora Johnson no se ha referido a este reporte, sin embargo, cabe recordar que el director de Shazam! Fury of the Gods, David F. Sandberg, confirmó que la versión inicial de la primera escena post-créditos de la secuela de Shazam! efectivamente incluía a la Sociedad de la Justicia pero eso “se vino abajo tres días antes de que fuéramos a rodar”. De hecho, el cineasta también lamentó que Shazam y Black Adam no chocaran en el cine calificando a eso como una “oportunidad perdida”.