El director de Fury of the Gods calificó como una “oportunidad perdida” no enfrentar a Shazam y Black Adam en el cine

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Shazam! Fury of the Gods]

Durante su tiempo de ejecución Shazam! Fury of the Gods no solo incluyó varias referencias a otros personajes de DC Comics y hasta una mención de los Vengadores, sino que también consiguió retomar brevemente un hilo de la primera película con el Doctor Sivana y Mister Mind.

Sin embargo, pese a todo eso hay algo que la secuela de Shazam no contempló: una referencia o conexión con el personaje Black Adam.

Si bien la nueva cinta protagonizada por Zachary Levi menciona a la Sociedad de la Justicia, un grupo de héroes que apareció en Black Adam (2022), el anti-héroe que Dwayne Johnson plasmó en esa cinta no fue mencionado ni figuró en Shazam! Fury of the Gods.

En ese sentido, en una entrevista con The Hollywood Reporter, David F. Sandberg, el director de Shazam! Fury of the Gods y Shazam!, lamentó que Billy Batson y su clásico enemigo de los cómics no pudiesen pelear en el cine.

“No en realidad no”, respondió Sandberg cuando afirmaron que ninguna de sus cintas de Shazam necesitó a Black Adam. “Lo que pasa con Black Adam es que tiene los mismos poderes que Shazam, y lo hicimos en la primera película donde le dimos a Sivana el mismo poder. Así que no creo que la pelea en sí hubiera sido súper interesante, pero sí creo que es una oportunidad perdida. Lo que tiene más sentido es hacer que peleen entre sí, por lo que queda dinero sobre la mesa. Pero las cosas son como son”.

Pese a que “La Roca” habría rechazado un cameo en Fury of the Gods, de todas maneras, Sandberg intentó conectar a sus cintas Shazam con otro elemento de Black Adam y el director explicó que incialmente la primera escena post-créditos de Fury of The Gods incluía a la versión de la Liga de la Justicia que apareció en la película de 2022 sobre el villano. Sin embargo, surgieron problemas en el camino y finalmente la secuencia fue protagonizada por Emilia Harcourt (Jennifer Holland) y John Economos(Steve Agee) de Peacemaker.

“Se suponía que habría personajes de la Sociedad de la Justicia (de Black Adam), pero eso se vino abajo tres días antes de que fuéramos a rodar. Estaba realmente molesto porque habíamos construido ese set de gasolinera abandonada, y solo podíamos filmar esa escena en ese pequeño pedazo de bosque. Yo estaba como: ‘Esto es muy aburrido. Necesitamos algo aquí. Así que el departamento de arte construyó toda esa gasolinera y trajo algunos autos viejos y esas cosas. Hicieron que se viera muy bien con muy pocos recursos, así que dije: ‘Tenemos este set y tenemos el tiempo, así que tenemos que filmar algo aquí'”, recordó el director. “Entonces, Peter Safran, quien produjo esta película y Peacemaker, hizo algunas llamadas y, afortunadamente, Jen Holland y Steve Agee pudieron venir en muy poco tiempo”.

“Quiero decir, la escena tiene un poco menos de sentido con ellos. Es como, ‘¿Por qué están reclutando para la Sociedad de la Justicia?’ pero puedes verlo como si estuvieran trabajando para Amanda Waller (Viola Davis). Así que estaba muy agradecido de tenerlos allí, y fue realmente genial filmarlo porque soy un gran admirador de Peacemaker. Entonces, sentarme allí y mirar el monitor se sintió como si estuviera viendo un nuevo episodio de Peacemaker, y todo eso sucedió hace mucho tiempo([antes de que Gunn y Safran se convirtieran en los codirectores ejecutivos de DC Studios)”, concluyó.

Mientras el Black Adam de Dwayne Johnson ya está fuera de la ecuación, por ahora se desconoce qué pasará con esta versión de Shazam en el contexto de los planes para un nuevo Universo DC comandado por Gunn y Safran, pero hasta ahora el desempeño de la película en materia de recaudación no ha sido bueno.