Shazam! Fury of the Gods no cumplió con las expectativas de recaudación durante su primer fin de semana en cartelera

Shazam! Fury of the Gods no cerró su primer fin de semana en cartelera de la mejor manera. Según reporta Deadline, la nueva película de DC concluyó su presentación inicial con débiles resultados de taquilla.

Concretamente, aunque se proyectaba que la secuela de Shazam! podría recaudar entre $35 y $40 millones de dólares durante su debut en Estados Unidos, finalmente la película solo consiguió $30,5 millones de dólares en ese mercado. Una baja significativa para la franquicia considerando que la película original sobre Billy Batson recaudó $53.5 millones de dólares durante su estreno en Estados Unidos en 2019.

Pero la recaudación de Shazam! Fury of the Gods no solo quedó por debajo de las proyecciones en el mercado estadounidense, sino que tampoco consiguió cumplir las expectativas a nivel mundial y solo recaudó $65,5 millones de dólares en su paso debut en la cartelera global. Durante la semana pasada las proyecciones indicaban que Shazam! Fury of the Gods podría recaudar $85 millones de dólares a nivel mundial, pero eso claramente no se cumplió.

Si bien hay varios factores que podrían explicar esta situación como el tipo de marketing de la película, el reciente cambio en la administración de las adaptaciones DC e incluso el panorama general de las producciones de superhéroes, hasta el momento Warner Bros no se ha pronunciado sobre la recepción inicial de esta cinta de Shazam para cuya realización habrían desembolsado $100 millones de dólares.

No obstante, David F. Sandberg, el director de Shazam! Fury of the Gods y Shazam!, comentó días atrás que este nivel de recaudación no sería una sorpresa para él.