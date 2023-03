David F. Sandberg aseguró que no está sorprendido por el desempeño de Shazam! Fury of the Gods: “Vi hacia dónde se dirigía esto hace mucho tiempo”

Shazam! Fury of the Gods ya está disponible en cines, pero la nueva película de DC no ha gozado de la mejor de las recepciones desde su estreno durante esta semana.

Después de todo, aparte de un escueto 54% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, Shazam! Fury of the Gods no ha conseguido una recaudación sobresaliente en su paso por la taquilla y, por ejemplo, hasta ahora solo ha recaudado $11.7 millones de dólares en Estados Unidos.

Pero aparentemente esa recepción no habría tomado por sorpresa a David F. Sandberg, el director de Shazam! y su recién estrenada secuela.

En una publicación de Reddit sobre la recaudación de Shazam! Fury of the Gods, Sandberg fue etiquetado en la conversación y respondió afirmando que este era un escenario que anticipó.

“No hay problema. No es que esto sea una sorpresa. Vi hacia dónde se dirigía esto hace mucho tiempo. Aunque estaré bien. Me pagaron todo mi dinero por adelantado 🙂”, escribió el cineasta mediante su cuenta oficial.

Shazam! Fury of the Gods fue desarrollada bajo la administración anterior de las películas de DC y su estreno fue modificado en un par de oportunidades hasta que ahora se estrenó bajo la era de DC Studios y antes de otras producciones como The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom.