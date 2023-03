Zachary Levi comentó el reporte sobre Dwayne Johnson y el descartado cameo de Shazam en la película de Black Adam

En el mundo de los cómics las historias de Shazam y Black Adam siempre han estado ligadas estrechamente. Sin embargo, ese no fue su caso en el cine y aparentemente Dwayne Johnson habría trabajado activamente para evitar conexiones entre su cinta como Teth Adam y las aventuras cinematográficas de Billy Batson.

Después de todo, siguiendo un informe posterior a Black Adam que clamaba que “La Roca” había rechazado un cameo en Shazam! Fury of The Gods, esta semana un nuevo reporte acusó que Dwayne Johnson también habría negado un cameo de Shazam en la película de Black Adam e incluso habría bloqueado la aparición de miembros de la Sociedad de la Justicia en la secuela de Shazam.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, Johnson no se ha pronunciado sobre esos rumores. No obstante, Zachary Levi, el actor que interpreta a Shazam en el cine abordó el tema y mediante una publicación en Instagram dio a entender que los reportes serían ciertos.

Sin profundizar en nada, Levi compartió un artículo sobre el reporte The Wrap respecto a cómo Johnson habría frenado las conexiones entre Shazam y Black Adam y escribió: “La verdad te hará libre”.

Si bien La Roca no ha dicho nada ni Levi tampoco abordó el tema más allá de esa publicación, el director de Shazam! Fury of The Gods señaló que efectivamente una intención inicial de la película era contar con la Sociedad de la Justicia en su escena post-créditos pero aquel plan se cayó a último minuto.

Por otra parte, este no es el primer comentario que Levi realiza en el marco de los decepcionantes resultados de Shazam! Fury of the Gods en taquilla y esta semana también abordó la recepción de la película.

Mediante Twitter el actor planteó que habrían fanáticos de la versión del Universo DC de Zack Snyder que estarían felices por el fracaso de la franquicia de Shazam.

Todo ocurrió en un intercambio que comenzó con la publicación de un usuario sobre que Levi no debería culpar a los fanáticos de Snyder por el mal desempeño de Shazam.

“”Hmmm. ¿De dónde sacaste la idea de que estoy culpando a los fanáticos de Snyder?”, respondió Levi ante lo que otro fanático planteó que no se podría “negar que en este momento hay muchos fanáticos de Snyder que están felices por el fracaso de tu película” porque “muchos de ellos desean que todo lo que está por venir fracase solo por no continuar con las películas de su director”.

“Esto también es cierto”, concedió Levi en otro tweet (vía Deadline). “Triste pero cierto. Cuánto afecta eso realmente a la taquilla es una incógnita. Pero creo que el mayor problema que tenemos es el marketing. Esta es una película familiar perfecta y, sin embargo, muchas familias no lo saben. Lo cual es una pena”.

Shazam! Fury of The Gods contó con un presupuesto de entre $100 y $125 millones de dólares y hasta el momento ha recaudado $66 millones de dólares a nivel mundial.