The Batman 2 sigue avanzando, pero Black Adam 2 sería “poco probable”

James Gunn y Peter Safran todavía no presentan oficialmente su plan para las nuevas películas de DC. Sin embargo, un nuevo reporte podría anticipar cómo será el panorama para las próximas producciones cinematográficas inspiradas en DC Comics.

Aparte de detallar que Wonder Woman 3 no seguirá adelante y el cameo de Henry Cavill como Superman en The Flash estaría en entredicho, The Hollywood Reporter sostiene que una de las pocas cosas que estaría más o menos clara para el futuro de las cintas de DC es que el universo de The Batman seguirá.

De acuerdo a ese medio, los planes de Gunn y Safran por ahora no habrían tocado al universo de The Batman y Matt Reeves continuaría trabajando en el guión para The Batman 2 además de paticipar del desarrollo de dos spin-offs de la cinta para HBO Max que incluirán a la serie del Pingüino.

Pero mientras el escenario sería prometedor para The Batman, el estreno más reciente de DC, Black Adam, estaría en la vereda opuesta. De acuerdo a The Hollywood Reporter, una secuela de Black Adam sería “poco probable” ya que su desempeño económico no ha sido bueno.

Recuerden que días atrás se reportó que Black Adam podría perder hasta $100 millones de dólares y aunque recientente Dwayne Johnson aseguró que ese no sería el caso y su cinta incluso generaría ganancias para Warner Bros, este nuevo reporte dice que en el mejor de los casos Black Adam equipararía o superaría levemente su costo que solo por la producción y sin considerar el marketing oscilaría entre los $190 y $230 millones de dólares.

Pero claro todo esto podría cambiar de aquí a la presentación del nuevo plan para las adaptaciones de DC y por ahora la única cinta de esa franquicia post-2023 que tendría luz verde oficial e irrevocable seguiría siendo la secuela de Joker.