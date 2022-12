El cameo del Superman de Henry Cavill en la película de Flash aún generaría dudas al interior de Warner Bros

Parece que los planes para Man of Steel 2 no son lo único que está en suspenso respecto al futuro del Superman de Henry Cavill y es que dejando atrás la certeza y esperanza que se sintió sobre lo que venía para el personaje después del estreno de Black Adam, ahora un nuevo reporte dice que Warner Bros todavía no decidiría qué hacer con el cameo de esa versión del héroe en The Flash.

En su artículo enfocado en la cancelación de Wonder Woman 3 desde The Hollywood Reporter confirmaron que además de contar con la aparición del Batman de Ben Affleck la película de Flash recuperará a otros dos integrantes de la Liga de la Justicia de Zack Snyder: el Superman de Henry Cavill y el Aquaman de Jason Momoa.

The Hollywood Reporter no detalló en qué contexto aparecerían ambos héroes en la cinta de Flash encabezada por Ezra Miller, sin embargo, planteó que Warner Bros todavía no estaría convencido sobre si incluir o no el cameo de Superman en la cinta.

Cavill ya habría filmado la escena en septiembre de este año. No obstante, The Hollywood Reporter dice que “hay un debate dentro del estudio sobre si mantener o no el cameo y si su inclusión promete algo que el estudio no tendría planes de ofrecer”. Tengan en cuenta que los nuevos jefes de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, todavía están trazando los planes para el futuro de la franquicia por lo que por el momento no habría nada garantizado respecto a las próximas adaptaciones de DC y la nueva grilla de estrenos recién arrancaría en 2024 tras el debut de Aquaman and the Lost Kingdom en diciembre del próximo año.

En ese sentido, un debate sobre el destino de una escena que podría prometer más del Superman de Cavill no parece extraño considerando que hasta ahora uno de los principales problemas de las nuevas películas de DC ha sido la falta de continuidad sobre las promesas que se han hecho. No obstante por ahora no habría nada decidido y The Hollywood Reporter sostiene que aunque hay un escenario donde Cavill no regresa como Superman y Jason Momoa se despide de Aquaman tras The Lost Kingdom, todo dependerá del plan que Safran y Gunn todavía están desarrollando y recién le mostrarán a David Zaslav, el CEO de Warner Bros Discovery, la próxima semana.