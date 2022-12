La nueva etapa para las películas de DC comenzará después de Aquaman and the Lost Kingdom

James Gunn y Peter Safran asumieron la dirección de DC Studios el pasado 1 de noviembre, por lo que aunque los próximos proyectos de DC que sean anunciados para el cine, la televisión e incluso los videojuegos estarán bajo su mandato, el dúo también tendrá que hacerse cargo de varias producciones que fueron realizadas antes del inicio de su admistración.

En ese sentido, es natural preguntarse cuándo comenzará la nueva era de las adaptaciones de DC y es que aunque Gunn y Safran presentarán su plan a los jefes de Warner Bros Discovery a inicios del próximo año es poco probable que una cinta de esa propuesta sea lanzada en 2023.

Pero por fortuna no tenemos que especular mucho al respecto ya que el propio Gunn reveló cuándo comenzará la nueva propuesta para las películas de DC.

A través de Instagram el director aprovechó los comentarios en su publicación con el nuevo póster de Blue Beetle para indicar que la nueva etapa de DC en el cine arrancará tras Aquaman and the Lost Kingdom, la secuela de Aquaman (2018) que será lanzada en diciembre de 2023.

“Peter y yo ayudaremos a guiar los proyectos ya filmados para el próximo año, pero la nueva grilla no comenzará hasta después de Aquaman 2″, dijo el director.

Obviamente Gunn no señaló qué proyectos serán parte de ese plan, pero en un comentario posterior indicó que ha estado involucrado dando notas para las cintas de 2023 que incluyen a Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle y la mencionada Aquaman and the Lost Kingdom.

DC Studios la nueva división comandada por Gunn y Safran intentará conectar videojuegos, series y películas (ya sean animadas o live-action) por lo que solo queda esperar para ver cómo lucirán los nuevos planes para las adaptaciones de DC Comics.