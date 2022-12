Si por alguna razón después de Wonder Woman 1984 quedaron con esperanzas para lo que sería Wonder Woman 3, les tenemos malas noticias. Aunque recientemente Gal Gadot celebró el aniversario de su elección como Wonder Woman tanteando el futuro de la saga de la amazona, esta semana The Hollywood Reporter reveló que Wonder Woman 3 ha sido cancelada.

De acuerdo a ese portal, Wonder Woman 3 no seguirá adelante y “se considera muerta en su encarnación actual”.

El desarrollo de Wonder Woman 3 fue anunciado poco después del estreno de Wonder Woman 1984 a fines de 2020 y su directora Patty Jenkins recientemente entregó el guión que escribió para la película junto a Geoff Johns. No obstante, James Gunn y Peter Safran, los jefes de DC Studios; y Michael De Luca y Pamela Abdy, los jefes de Warner Bros. Pictures; le informaron a Jenkins que el proyecto no seguiría adelante porque “no encajaba con los planes nuevos” para las adaptaciones de DC Comics.

The Hollywood Reporter destaca que esta decisión tiene que ver con la versión actual de Wonder Woman 3 y que aún “no se ha tomado una decisión sobre los próximos pasos” en un contexto donde Safran y Gunn aún están trabajando en sus planes para el universo de DC Studios.

En ese sentido, mientras no está claro qué sucederá con la versión de Wonder Woman de Gadot, por ahora lo único claro es que la suspensión de una tercera cinta de la amazona podría implicar un ahorro para Warner Bros Discovery porque Gadot y Jenkins podían ganar cerca de $20 y $12 millones de dólares respectivamente por la cinta.