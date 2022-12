Gal Gadot agradece a los fans al celebrar un nuevo aniversario de su elección como Wonder Woman

A través de su cuenta de Instagram, y para conmemorar los últimos nueve años con los que ha estado ligada al personaje, la actriz Gal Gadot se refirió a la próxima entrega de la saga de su versión de Wonder Woman.

Para marcar un nuevo aniversario de su selección en el casting del proyecto, que terminó impulsando su carrera de una forma importante a raíz de la buena recepción de su trabajo en la primera película, la actriz agradeció a los fans. Además, Gadot puntualizó que “no puede esperar” para compartir detalles sobre lo que será la próxima película de Wonder Woman.

“Tal día como hoy, hace unos años, fue el primer anuncio de que yo iba a interpretar a Wonder Woman”, recordó Gadot. “He estado muy agradecida por la oportunidad de interpretar a un personaje tan increíble e icónico y, más que nada, estoy agradecido por ustedes. Los fans. Los fanáticos más increíbles, cálidos y amorosos del mundo”, recalcó la actriz.

“Todavía me estoy pellizcando para ver si me despierto. No puedo esperar para compartir lo que será su próximo capítulo con ustedes”, finalizó.

En enero de 2019, luego de que finalizasen las filmaciones de Wonder Woman 1984, la directora Patty Jenkins aseguró que la historia para una Wonder Woman 3 ya estaba definida. A partir de ahí, quedó claro que la película se situaría en un contexto moderno, a diferencia de las entregas anteriores, aunque por ahora no han existido más detalles luego del anuncio que se concretó en diciembre de 2020.