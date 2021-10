Edgar Wright explicó por qué no planea realizar una secuela directa de Shaun Of The Dead

Pese a que Shaun Of The Dead está enmarcada en la denominada “trilogía Cornetto”, la película de 2004 dirigida por Edgar Wright no cuenta con una secuela y probablemente nunca lo hará.

Si bien el interés por una secuela de Shaun Of The Dead no tardaría en despertar, recientemente el propio Wright recalcó que no pretende concretar una continuación directa de esa cinta de zombies.

En el marco de una entrevista con la revista SFX (vía Games Radar+), Wright comentó que no quiere hacer otra cinta de Shaun Of The Dead porque ya dijo lo que quería decir con la entrega original.

“No he vuelto a la comedia de terror porque con Shaun Of The Dead sentí que había dicho mucho de lo que quería decir con esa película”, señaló Wright. “Es difícil volver a eso, incluso como productor. A veces me envían películas, la gente quiere hacer la siguiente Shaun (Of The Dead) y quiere que yo entre como productor. Pero me resulta difícil volver a cubrir el mismo territorio”.

Pero ese no sería el único argumento del director ya que también destacó que no le parece atractivo utilizar todo el tiempo de desarrollo que toma una película en un proyecto de ese tipo.

“La cuestión es que las películas tardan tanto en hacerse. Creo que eso es lo que los fans a veces no entienden del todo. Dirán: ‘¿Por qué no haces una secuela de Shaun?’ Estas películas tardan tres años en realizarse, tienes que amarlo mucho para hacerlo”, comentó Wright. “Entonces, porque las películas tardan más en hacerse, intentar desafiarte a ti mismo con un tema diferente o algo que no has hecho antes es siempre el verdadero motivador”.

Así, aunque muchas franquicias están recibiendo secuelas, remakes y reinicios, Wright directamente no tendría interés en continuar la historia de Shaun Of The Dead.