El juego de Los Guardianes de la Galaxia contará con una función para deshabilitar la música con licencia

Cuando Eidos Montreal presentó al nuevo juego de los Guardianes de la Galaxia en el marco de la E3 2021, una de las principales preguntas que se instaló entre los fanáticos tenía que ver con la música. Después de todo, aunque la promesa de este título es que, tal y como sucede en las películas de Marvel Studios, la música será clave para la historia de Peter Quill, la transmisión de temas con derechos de autor sigue siendo un asunto complicado.

Pero parece que los streamers que quieran transmitir al nuevo título de los personajes de Marvel no tendrán que preocuparse por sanciones de plataformas como YouTube y Twitch ya que en una conversación con el portal VentureBeat los desarrolladores confirmaron que “habrá una opción en el juego para desactivar las pistas con licencia para los streamers”.

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, la banda sonora de Marvel’s Guardians of the Galaxy contemplará más de 30 canciones con licencia. Esos temas serán principalmente de la década de 1980 y abarcarán desde Iron Maiden, KISS y Blondie hasta Rick Astley.

En ese sentido, la música no solo estará presente en las cinemáticas o grandes batallas, sino que también se usará de distintos modos y, en la misma conversación con VentureBeat, Mary DeMarle, directora narrativa senior de Eidos Montreal, anticipó a una función llamada “huddle” que permitirá potenciar a Quill y compañía mediante la elección del tema correcto.

“Lo que sucede es que todos los Guardianes se presentan como en un verdadero grupo de fútbol americano, y hay que escucharlos, porque todo se basa en cómo les fue en combate”, explicó DeMarle sobre la función. “Tal vez lo estaban haciendo muy bien y están súper emocionados, tan emocionados que incluso pueden estar gritándose el uno al otro. O tal vez lo estaban haciendo muy mal, y ahora están todos deprimidos: ‘¡No podemos hacer esto!’ Tienes que escucharlos y luego tienes que decidir si los vas a motivar o calmar. Tienes una opción de diálogo, y cuando la eliges, Peter da un discurso que se basa libremente en la letra de una de las canciones”.

Todo mientras Marvel’s Guardians of the Galaxy también contará con una rocola en la Milano donde los jugadores podrán elegir libremente qué quieren escuchar mientras exploran.

Marvel’s Guardians of the Galaxy será lanzado el 26 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Switch y PC.