Chistes, acción y Bonnie Tyler: El tráiler del juego de Los Guardianes de la Galaxia

Aunque el videojuego fue filtrado hace alrededor de cuatro años, recién ahora ha salido a la luz el primer material promocional del videojuego de Los Guardianes de la Galaxia que concretará el estudio Eidos-Montréal, propiedad de Square Enix y realizadores de los tres últimos juegos de la franquicia de Tomb Raider.

El material en cuestión es un tráiler que deja en claro que, por un lado, inevitablemente el juego estará influenciado por las películas de Marvel Studios. Claro, aunque los diseños serán más cercanos a los cómics, por lo que Star-Lord es rubio, igual este avance da rienda suelta a su presentación haciendo uso de una canción que bien podría haber sido elegida por James Gunn.

De ahí que bajo el compás de “Holding Out for a Hero” de Bonnie Tyler, el primer acercamiento de este videojuego de acción en tercera persona traslada a los Guardianes a lo largo del cosmos, incluyendo algunos cameos de personajes adicionales y los infaltables chistes que ya no se pueden dejar de asociar con las creaciones que llevan el logo de Marvel. Es inevitable.

Y sí, por alguna razón, tal como lo presenta la imagen que acompaña al tráiler, en el medio hay una llama galáctica morada en brazos de Groot.

Los Guardianes de la Galaxia saldrán a la venta el 26 de octubre.