El nuevo cómic de DC que celebrará a sus superhéroes asiáticos incluirá historias de Cassandra Cain y Kong Kenan

DC Comics publicará un nuevo cómic especial durante el próximo mes de mayo. Se trata de DC Festival of Heroes: The Asian Superhero Celebration, un one-shot de 96 páginas que, como anticipa su nombre, pretende celebrar a los superhéroes asiáticos y asiáticos-estadounidenses de la editorial.

La existencia de DC Festival of Heroes: The Asian Superhero Celebration fue revelada en el marco de las solicitudes de DC Comics para los próximos meses y, según recoge Newsarama, esa información indica que esta publicación contará con relatos centrados en personajes como Cassandra Cain, Kong Kenan (el Super-Man de China), Damian Wayne, el clan al Ghul, Katana, Lady Shiva, The Atom, Dana Tan, Tai Pham (Green Lantern) y Red Arrow.

El equipo creativo de DC Festival of Heroes: The Asian Superhero Celebration contará con Minh Lê y Le Nguyen en la historia de Le Nguyen, Mariko Tamaki en el relato de Cassandra Cain y Ram V en una historia de la nueva aprendiz de Catwoman.

Todo mientras las otras historias estarán a cargo de:

Jim Lee y Alex Sinclair

Gene Luen Yang y Bernard Chang

Francis Manapul

Greg Pak

Alyssa Wong

Marcio Takara

Sumit Kumar

Amy Chu

Marcus To

Dustin Nguyen

Cliff Chiang

Jen Bartel

Gurihiru

DC Festival of Heroes: The Asian Superhero Celebration será publicado el 4 de mayo.