El nuevo tráiler para la película de The Flash sería lanzado durante el Super Bowl

Parece que no solo los fanáticos del fútbol americano y Rihannaesperarán con ansias la próxima edición del Super Bowl ya que un nuevo reporte sostiene que en el contexto de ese evento deportivo Warner Bros lanzaría un nuevo tráiler para la película de The Flash.

De acuerdo a The Wrap, Warner Bros eligió a The Flash para marcar su regreso a los anuncios durante el Super Bowl y cuando se realice la versión número 57 del evento el estudio compartirá un nuevo vistazo para la película sobre el velocista escarlata que será protagonizada por Ezra Miller y contará con apariciones de Ben Affleck y Michael Keaton como sus respectivas versiones Batman, además del debut de Sasha Calle como Supergirl.

La próxima edición del Super Bowl se celebrará el 12 de febrero de 2023 y según The Wrap el supuesto lanzamiento del tráiler de The Flash en ese contexto no solo le dará la audiencia del evento al avance, sino que por la fecha también permitirá que se muestre antes de las funciones de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la película de Marvel Studios que se estrenará el 17 de febrero en Estados Unidos.

Pese a que el desarrollo de la cinta ha estado marcado por retrasos y las polémicas de su protagonista, The Flash habría conseguido un buen desempeño en las pruebas de audiencia y eso sería un factor en esta estrategia de promoción. Recuerden que en 2021 se lanzó un primer vistazo que hasta ahora es el principal acercamiento que hay a la cinta además de artes conceptuales y declaraciones sobre su premisa que involucrará viajes en el tiempo.

Por ahora se desconoce cómo Warner Bros planea sortear la mala reputación de Miller y las dudas sobre el futuro de las adaptaciones de DC que en estos momentos rodean a The Flash, pero el estreno de la película dirigida por Andy Muschietti está fijado para el 16 de junio de 2023.