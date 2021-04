El quinto episodio de The Falcon And The Winter Soldier contaría con un cameo especial de un personaje de Marvel Comics

En lo que parece un caso dedéjà vu con la expectación para el último episodio de WandaVision, ahora el showrunner de The Falcon and The Winter Soldier y algunos portales estadounidenses están anticipando el cameo de un personaje de Marvel Comics en el quinto episodio de la serie centrada en Bucky Barnes y Sam Wilson.

Si bien la existencia de esta aparición dejó de ser una sorpresa en el minuto que comenzaron los comentarios al respecto, todavía no existe claridad sobre qué personaje podría protagonizar ese momento ni tampoco cuál sería la importancia de su papel para la serie y el resto del MCU.

En ese sentido, para establecer las expectativas de lo que podría ofrecer este cameo, hay que remontarse uno de los primeros antecedentes de su existencia: una entrevista del showrunner de The Falcon And The Winter Soldier con Rotten Tomatoes.

Durante una conversación que fue publicada en marzo de este año, Malcolm Spellman fue consultado respecto a que combinaciones de personajes le gustaría ver en futuras entregas del MCU, ante lo que el guionista y showrunner aprovechó de promocionar a un misterioso personaje del quinto episodio.

“Hay personajes de nuestra serie a los que me encantaría ver asociados con- digamos que (este es un) personaje muy, muy arraigado- asociado con los grandes poderes de este mundo como Thor o alguien así”, dijo Spellman. “Su personalidad es muy fuerte, es el personaje del episodio cinco. Me encantaría ver ese personaje con Thor“.

Si bien Spellman no entregó detalles sobre ese personaje, aquella declaración bastó para desatar especulaciones sobre ese papel y de la mano de varios reportes de fuentes que suelen publicar rumores, algunos fanáticos comenzaron a imaginar quién podría aparecer en la serie sacando a colación a diversos nombres.

En ese sentido, aunque el nombre y papel del personaje siguen siendo un misterio, durante esta semana el portal /Film recogió las informaciones mencionadas anteriormente y aseguró que pueden confirmar que habrá un cameo en el quinto episodio de The Falcon And The Winter Soldier.

De acuerdo a /Film, el cameo sería de un “personaje sorpresa” que “no hemos visto antes del MCU” y que tampoco está contemplado en los planes de las próximas películas de Marvel Studios.

Es decir, de acuerdo a este reporte, no hay que esperar que aparezca Doctor Strange o uno de los Eternos porque eso no sucedería y en realidad se trataría de “un personaje existente de Marvel Comics” que debutaría en el universo de Marvel Studios durante esta serie.

Por otra parte, en una entrevista paralela con Vanity Fair, el productor Nate Moore también descartó directamente que el protagonista del cameo sea Black Panther.

“No. Puedo decir. Eso no va a suceder“, dijo Moore al ser consultado sobre una posible aparición póstuma de Chadwick Boseman como T´Challa en el marco de esta serie. “Sería honesto si lo fuera. La muerte de Chad es cosa de toda la vida, y amaba al chico tanto como al personaje. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos y reflexivos acerca de cuándo aparece, porque significó mucho para mucha gente como para nosotros. Pero sí, no lo usaríamos como un ‘¡Ven la semana que viene tal vez veas a Panther!’ Nosotros no lo haríamos, y él no (aparecerá)”.

En ese sentido, perfectamente se podría especular que el cameo simplemente sería la introducción de otro personaje de los cómics al MCU. No obstante, /Film plantea que un posible gancho de esta aparición es que el papel sería “interpretado por un artista conocido”.

Hasta la fecha Spellman no ha entregado más detalles sobre el cameo, pero previamente también había prometido que el quinto episodio emocionará a los fanáticos.

“Sin duda en el (episodio) cinco simplemente se vuelve real”, dijo Spellman en una entrevista con ComicBook.com en marzo. “Y (en el episodio) cinco, van a llorar”.

Para despejar todas las dudas, el quinto episodio de The Falcon And The Winter Soldier debutará el viernes 16 de marzo en Disney Plus.