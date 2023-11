Es un “día maravilloso” con el primer tráiler de El Planeta de los Simios: Nuevo Reino

El próximo año finalmente se concretará el estreno de la próxima película de la saga de El Planeta de los Simios, presentando una historia que avanzará en el tiempo, situándose poco después de los sucesos que marcaron a la historia de Caesar.

Titulada bajo el nombre de “El Planeta de los Simios: Nuevo Reino” (Kingdom of the Planet of the Apes), la historia presentará cómo surgen problemas al interior de la sociedad de los simios, al tiempo que los humanos ya han sido completamente afectado por la degradación de su capacidad mental.

Como parte de ese escenario, Cornelius, el hijo de Caesar que será interpretado por Owen Teague, tendrá un rol importante mientras termina encontrándose con una humana que lo pondrá en conflicto con su propia especie.

Vean el tráiler a continuación de esta película dirigida por Wes Ball (The Maze Runner).

La película llegará a cines a fines de mayo de 2024, con un lanzamiento programado en Estados Unidos para el “Día de los Caídos” (27 de mayo).