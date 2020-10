Lo que sucedió con Stormfront es un castigo

Spoilers a continuación del último episodio de la segunda temporada.

El último episodio de la segunda temporada de The Boys no solo cerró gran parte de las intrigas que se fueron tejiendo en el último tiempo, sino que también abordó situaciones de la primera temporada y concluyó entregando un escenario más cercano al cómic, especialmente en lo que concierne a la relación entre The Butcher, sus muchachos y el Gobierno.

En ese escenario, uno de los elementos principales tiene relación con lo que sufrió Stormfront, la superhéroe nazi ligada al origen de Vought y que estableció una relación con Homelander.

En la recta final del último capítulo, una golpeada Stormfornt comienza a ahorcar a Becka, saboreando como se extinguía su vida. Pero el pequeño Ryan, el hijo de Homelander, finalmente da muestra de su poder: utiliza su visión calorífica para incinerarla y mutilarla. Lamentablemente, como parte de esa acción, su madre también queda herida mortalmente.

En entrevista con TV Line, el productor y guionista principal de la serie, Eric Kripke, qué sucedió con Stormfront tras quedar dañada gravemente. “No, ¡Ella no está muerta! ¡Ella es Stumpfront (Frentemuñón)! Ella es un pequeño muñoncito nazi, de hecho no está muerta”, explicó Kripke.

“Lo que pensamos que era interesante, si lo recuerdas, es que ella envejece muy, muy, muy lentamente. Así es que el mejor final poético para ese personaje, alguien que creyó en una especie de raza pura, es encontrarse a si misma mutilada y tener que vivir así potencialmente durante siglos. Para ella es un destino peor que la muerte”, recalcó. “Así que no, Stumpfront no está muerta. Hashtag, ¡Stumpfront vive!”, finalizó.