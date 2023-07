El spin-off de Agatha: Coven of Chaos funciona como una segunda temporada de WandaVision

WandaVision no tendrá una segunda temporada, sin embargo el spin-off de Agatha: Coven of Chaos llegará como un sustituto a esta para los fans, o por lo menos así lo da a conocer la actriz Debra Jo Rupp.

Debra Jo Rupp, qué interpretó a Mrs. Hart en la serie, mencionó que Marvel Studios ve Coven of Chaos como una segunda temporada de WandaVision.

“Es la segunda temporada de Wandavision para Marvel. Es muy parecido a American Horror Story, donde cada temporada es algo completamente nuevo”, señaló al respecto la actriz conocida por su rol en That ‘70s Show.

“Me sorprendió cuando me llamaron, porque realmente pensé que eso sería todo, y estaba bien con eso. Pero cuando me llamaron, me emocioné mucho porque es un personaje que no suelo interpretar. Va a ser muy divertida”, agregó.

Cabe recordar que por el momento Agatha: Coven of Chaos no tiene fecha de estreno, mientras que WandaVision se encuentra disponible a través de Disney+.