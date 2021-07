El videojuego Demon Slayer: The Hinokami Chronicles llegará a Playstation en octubre

Durante el reciente State of Play, desde Sony presentaron un nuevo tráiler para lo que será el videojuego Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, una adaptación del popular manga y anime conocido en Japón bajo el nombre de Kimetsu no Yaiba.

Con un estreno previsto para el próximo 15 de octubre en Playstation 5 y Playstation 4, el videojuego incluirá un modo de historia que alcanzará hasta el arco Mugen Train (El mismo de la película), permitiendo controlar a Tanjiro Kamado.

Pero además, en momentos como la historia de la mansión Tsuzumi, también se podrá utilizar a Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

Vean el tráiler a continuación.