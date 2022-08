Giancarlo Esposito estará en la Comic Con Chile 2022

La Comic Con Chile confirmó a uno de los invitados que marcarán su edición 2022. Se trata de nada más ni nada menos que Giancarlo Esposito, el intérprete reconocido por sus papeles en producciones como Breaking Bad, The Mandalorian y The Boys.

Esposito vendrá a Chile en el contexto del evento que se desarrollará a fines de octubre en Espacio Riesco y, según indica el video del anuncio, tendrá actividades el 29 y 30 de octubre.

Esposito ha interpretado a personajes como Gus Fring en Breaking Bad y Better Call Saul; Moff Gideon en The Mandalorian y Stan Edgar en The Boys, además de realizar la voz de Lex Luthor en la serie animada de Harley Quinn e interpretar al antagonista principal del videojuego Far Cry 6. De hecho, Esposito incluso sostiene que habría conversado con Marvel Studios sobre un potencial papel en esa franquicia, aunque por ahora no hay nada definitivo al respecto.

Además esta participación del actor en la Comic Con Chile 2022 probablemente servirá para contentar a los fanáticos que quedaron esperando al intérprete después de que cancelara su participación en la versión 2018 del evento.

La Comic Con Chile 2022 se desarrollará entre el 29 y el 31 de octubre en Espacio Riesco.