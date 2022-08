Giancarlo Esposito ha conversado con Marvel Studios y le gustaría interpretar al Profesor X

Giancarlo Esposito es famoso por sus papeles en series como Better Call Saul, Breaking Bad, The Boys y The Mandalorian, pero también es reconocido en redes sociales por todos los roles que no ha interpretado y a algunos fanáticos les gustaría que lo hiciera. Después de todo, aparte de John Krasinski como Reed Richards, Emily Blunt como Sue Storm y Willem Dafoe como el Joker, es frecuente ver fancasts que imaginan a Esposito como una variedad de figuras de los cómics abarcando desde Mr. Freeze o Lex Luthor por DC hasta Norman Osborn y Doctor Doom por el lado de Marvel.

Pero hasta ahora el actor no se ha sumado formalmente a ninguno de esos universos en el terreno del live-action y, de llegar a hacerlo, tendría una ambición bastante concreta para el MCU.

Recientemente Esposito participó en el panel de una convención Countdown City Geeks y aprovechó esa instancia para hablar sobre los rumores o conjeturas de su portencial participación en la franquicia de Marvel Studios.

Concretamente el actor dijo que ha conversado con Marvel Studios: “Todavía no he trabajado para Marvel, (pero) he estado en una habitación con ellos y he hablado con ellos”, señaló el actor. Todo antes de repetir algunos de los fancasts que se han hecho con su figura. “Se habla de Magneto, se habla de Doctor Freeze (sic), se habla de Doctor Doom, y está el Profesor X”, indició Esposito.

Así, al ser consultado por el anfitrión del panel respecto a quién le gustaría interpretar, Esposito dijo: “Elegir a uno? Voy a ir con algo que es un poco diferente y lo pondré en el universo: el Profesor X”.

Por supuesto, nada de esto quiere decir que Esposito efectivamente será el Charles Xavier del MCU. Recuerden que hasta el momento Marvel Studios ni siquiera ha confirmados sus planes para los X-Men. No obstante, no deja de ser llamativo que el actor al igual que Taron Egerton con Wolverine anuncie a los cuatro vientos que quiere ser parte de la nueva versión live-action de los mutantes.