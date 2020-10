Ewan McGregor dice que la serie de Obi-Wan Kenobi comenzará sus filmaciones en marzo de 2021

La serie de Obi-Wan Kenobi por fin podría comenzar a convertirse en una realidad a principios del próximo año. Si bien todo lo que pasará a futuro aún sigue sujeto a los cambios por la pandemia, recientemente Ewan McGregor comentó que el plan sería comenzar a filmar la serie durante el primer trimestre de 2021.

“Empezamos a rodar en marzo del próximo año”, señaló el actor durante una aparición en el programa de Graham Norton.

Por supuesto, la serie de Obi-Wan Kenobi lleva un buen tiempo en desarrollo y aunque aún no hay muchos antecedentes oficiales sobre su trama está claro que mostrará al querido jedi en un período posterior a Revenge of the Sith.

En ese sentido, durante el mismo programa de Graham Norton, McGregor fue consultado respecto a la eventual presión de acercarse a la edad de Alec Guinness, el actor que inmortalizó a Obi-Wan en la trilogía original de Star Wars.

“Lo divertido de hacerlas en primer lugar, cuando era mucho más joven, era intentar imaginar a Alec Guinness y cómo interpretaría estas frecuencias cuando era más joven”, señaló McGregor. “Me llevó a ver muchos de sus primeros trabajos, que no había visto antes. Películas brillantes, películas maravillosas en las que había estado y la pasé muy bien estudiándolo en esas películas. Esta vez, tendré una edad mucho más cercana a él y será mi desafío encontrarme con él en alguna parte. Es un gran honor intentar pretender ser él”.

Puedes ver las declaraciones de McGregor en el siguiente video:

La serie de Obi-Wan aún no tiene una fecha de estreno, pero recuerden que este proyecto se está planeando como una serie limitada por lo que solo tendría una temporada.