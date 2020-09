La serie de Obi-Wan Kenobi es uno de los proyectos más esperados por los fanáticos dentro de los planes a futuro de Disney para Star Wars, pero mientras aún no hay muchos detalles oficiales sobre la trama de la serie, actualmente está claro que los seguidores de ese jedi no tienen que esperar que esta producción se extienda por mucho tiempo.

En el marco de una nueva entrevista con ET Online, Ewan McGregor reafirmó que la serie de Obi-Wan Kenobi solo tendrá una temporada.

“Según tengo entendido, es una temporada independiente", señaló el actor antes de advertir que eventualmente la recepción del programa podría dar pie a nuevos ciclos. "Ya veremos. ¿Quién sabe?”, dijo McGregor.

Previamente la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ya había planteado que la serie de Obi-Wan será una apuesta limitada, por lo que hasta ahora está claro que el plan de Lucasfilm es concretar solo una temporada de este proyecto.

La serie de Obi-Wan lleva un buen tiempo en desarrollo, pero McGregor comentó que las filmaciones finalmente comenzarán durante los próximos meses.

Concretamente el actor detrás de Kenobi señaló que la producción arrancará en “la primavera del año que viene. Estoy muy emocionado por eso. Va a ser genial, creo”. Es decir, considerando las estaciones del hemisferio norte, el trabajo en la serie debería comenzar entre marzo y junio de 2021.

La serie de Obi-Wan será comandada por Deborah Chow (Better Call Saul, The Mandalorian) y Disney Plus aún no fija una fecha exacta para su estreno.