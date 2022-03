Fotos del set ofrecen el primer vistazo al traje de Firefly en la película de Batgirl

Pese a que tiempo atrás ya se había revelado un vistazo a Brendan Fraser durante el rodaje de la película, esta semana finalmente surgieron las primeras imágenes de la caracterización que tendrá la versión de Firefly interpretada por el actor en la película de Batgirl.

Actualmente las filmaciones de la película de Batgirl continúan desarrollándose en la ciudad de Glasgow en Escocia y, después de que un par de semanas atrás aparecieran acercamientos al regreso del Batman de Michael Keaton, ahora comenzaron a circular fotos que muestran el traje de Firefly.

Como podrán ver a continuación, aunque el atuendo del villano claramente tiene sus propios elementos, esta interpretación de Firefly no se distancia mucho de su contraparte de los cómics y, además de portar su característica máscara, también lleva sus lanzallamas que prometen causar problemas para Barbara Gordon y Gotham.

La película de Batgirl será protagonizada por Leslie Grace (In The Heights) como la heroína titular y, aunque la actriz no es el foco de aquel registro, recientemente también se reveló un video que anticipa la persecución de la heroína a Firefly.

Batgirl será dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi (Bad Boys for Life) y, además de Grace y Fraser, su elenco contará con Michael Keaton como Bruce Wayne/Batman y J.K Simmons como Jim Gordon.

Aunque aún no hay una fecha oficial, se espera que esta nueva cinta de DC debute mediante HBO Max.