George R. R. Martin sobre las actitudes tóxicas de algunos fanáticos: “No entiendo cómo la gente puede llegar a odiar tanto algo que alguna vez amó”

Si ustedes forman parte de esas personas que están cansadas de ver peleas, reclamos y comportamientos nocivos al interior de los grupos de fanáticos de las series, películas, cómics o juegos que son de su gusto, no están solos y es que hasta George R. R. Martin está aburrido de esa situación.

Días después de su reflexión sobre cómo los fanáticos de los cómics y las franquicias no tardan en pasar del amor al odio, ahora el creador de Westeros comentó que no consigue comprender cómo personas que se declaran admiradoras de algo pueden pasarse a la vereda opuesta tan rápidamente.

“No entiendo cómo la gente puede llegar a odiar tanto algo que alguna vez amó”, dijo Martin en una conversación con The Independent (vía Games Radar). “Si no te gusta un programa, ¡no lo veas! ¿Cómo se ha vuelto todo tan tóxico?”.

Si bien Martin no habló directamente sobre Game of Thrones, la adaptación de sus libros que después de gozar de una gigantesca popularidad se convirtió en el blanco de duras críticas por su final, el autor llevó su planteamiento a otras sagas.

“El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder aún no ha comenzado, pero si sigues lo que sucede en línea, la controversia al respecto es como la Segunda Guerra Mundial. Están tirando bombas atómicas unos sobre otros”, dijo el escritor. “Escuchas controversias sobre algunos de los programas de Marvel y las películas de Marvel, ciertamente sobre los personajes de DC. Antes, si eras fanático de Star Trek, te gustaba Star Trek. Ahora parece que la mitad de las personas que se hacen llamar fans de Star Trek odian Star Trek, y los fans de Star Wars odian Star Wars, y los fans de Tolkien odian Los Anillos del Poder ¿Que demonios? Ahora tal vez sea porque está cambiando, pero como escritor te volverías loco si no lo cambiaras de alguna manera. Quieres contar nuevas historias, no contar las mismas historias una y otra vez”.

La reflexión de Martin no deja de ser acertada en un contexto donde pese a la abundancia de contenido que años atrás parecía impensado, los reclamos por temas que poco tienen que ver con la ejecución de las obras abundan. Pero claro es poco probable que los dichos del escritor que ha recibido ese tipo de comentarios por las demora con sus propios libros cambie radicalmente el comportamiento de las personas y, cuando House of The Dragon, la nueva serie de Martin, se presente en los próximos meses, es casi seguro que las polémicas y el comportamiento tóxico de algunos fans se manifestará desde el primer día.