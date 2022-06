Glass Onion será el título de la próxima película de Knives Out

Finalmente podemos dejar de tratar como Knives Out 2 a la siguiente película de Rian Johnson y es que varios meses después de la confirmación y el rodaje del proyecto, Netflix finalmente anunció su título oficial.

Esta semana el streaming compartió un breve teaser que revela que la nueva cinta con Benoit Blanc (Daniel Craig) se llamará Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Para bien o para mal el streaming no acompañó aquel anuncio de una sinopsis, pero en el teaser que pueden ver a continuación se confirma que el elenco de esta producción contará con Daniel Craig, Edward Norton, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Janelle Monae, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline, Kate Hudson y Dave Bautista.

Glass Onion: A Knives Out Mystery será dirigida por Rian Johnson (Knives Out, Star Wars: The Last Jedi) y, según explicó el propio guionista y director en Twitter, el hecho de que la película no se llame Knives Out 2 tiene que ver con su propuesta inspirada en Agatha Christie para explorar distintos misterios bajo el paraguas de las aventuras de Benoit Blanc.

“Algo que me encanta de Agatha Christie es que nunca se mantiene a flote de forma creativa. Creo que hay una percepción errónea de que sus libros usan la misma fórmula una y otra vez, pero los fanáticos saben que es todo lo contrario. No se trataba solo de escenarios o métodos de asesinato, ella estaba constantemente ampliando el género conceptualmente”, señaló Johnson. “Bajo el paraguas de la novela policíaca, escribió novelas de espías, horrores proto-slasher, cazas de asesinos en serie, romances góticos, estudios de personajes psicológicos, diarios de viaje glamorosos. Cuando hice Knives Out, eso fue lo que me entusiasmó con la perspectiva de hacer más misterios con Daniel como Benoit Blanc: emular a Christie y hacer que cada película sea como un libro completamente nuevo, con su propio tono, ambición, razón de ser... y ( ta dah) título”.

Glass Onion: A Knives Out Mystery debutará en Netflix a fines de este año y eventualmente será seguida por una tercera película de la saga Knives Out.