Primer vistazo a un nuevo sable de luz de Star Wars: The High Republic

De la mano de la próxima guía visual ‘Star Wars: The Lightsaber Collection’ es que llega un primer vistazo a un nuevo sable de luz de The High Republic, la próxima etapa en la que entrará la franquicia.

Desde StarWars.com dieron a conocer el primer vistazo al sable de luz, el cual perteneció al Maestro Jedi Stellan Gios, y según se puede apreciar siguiendo la temática de que The High Republic unos cientos de años atrás, cuenta con un diseño un tanto medieval

El diseño toma inspiración del sable de Kylo Ren, y según explicó el director creativo de Lucasfilm Publishing, Michael Siglain: "Queríamos que los Jedi fueran distintivos e instantáneamente reconocibles como Caballeros Jedi de la Alta República, y eso se aplica no solo a su ropa sino también a sus sables de luz... Internamente, a menudo nos referimos a los Jedi de esta era como 'los Caballeros Jedi de la Mesa Redonda. “Llevando esa idea un paso más allá, sus sables pueden verse como sus propias versiones de Excalibur”.

Por su parte, el artista Grant Griffin, encargado de los primeros diseños del sable de luz señaló que “comencé a dibujar y se me ocurrió una forma que realmente me gustó, pero la practicidad de enfundarla / enfundarla me fastidió hasta que tuve la idea de que la cruceta no tenía que estar estacionaria. Quizás podría activarse o desactivarse con el sable. Entonces, después de algunos bocetos más y algunos de ida y vuelta con Lucasfilm, se decidió que la protección cruzada se activaría en lugar de estar siempre abierta, lo que le daría al sable una silueta más delgada mientras estaba enfundado y se prestaría a algunos efectos visuales geniales al activarse”.

Por su parte, Stellan Gios, fue presentado hace unos meses y es descrito como un Jedi, “poderoso en la Fuerza” y un “profesor natural”, el cual fue entrenado por la Maestra Jedi Rana Kant. Por el momento se desconoce cuando es que irá a hacer su aparición, así como el formato en el que debutará.

“El sable de luz de Gios es un arma elegante con una empuñadura cruzada y más larga que le permite manejarlo fácilmente con las dos manos como si fuera una espada ancha. Los quillons de la cruceta apuntan hacia adelante cuando el sable no está en uso, y el arma descansa en una funda que deja el sable fácilmente accesible. La empuñadura cuenta con llamativos detalles en negro, dorado y plateado. Luego, el sable se enciende, las cuchillas de la cruceta empujan los quillons hacia afuera, formando tapas en las cuchillas y creando una guardia secundaria”, apuntan sobre el sable en el sitio.