Godzilla vs. Kong adelantó su estreno en Estados Unidos

Godzilla vs. Kong concretó un movimiento inesperado en el contexto del coronavirus. Mientras la mayoría de las cintas han tenido que postergar sus estrenos debido a la pandemia, la nueva película del denominado “Monsterverse” adelantó su fecha de estreno.

De acuerdo a Variety, Warner Bros decidió cambiar la fecha de estreno de Godzilla vs. Kong por lo que ahora la película se estrenará dos meses antes de lo contemplado.

Hasta esta semana el estreno de Godzilla vs. Kong estaba planificado para el 21 de mayo, sin embargo, ahora la cinta será lanzada el 26 de marzo en Estados Unidos y, como es parte del calendario de estrenos de Warner Bros, su debut será simultáneo en HBO Max y los cines de ese país.

En ese sentido, esta nueva fecha de estreno para Godzilla vs. Kong apunta a que Warner Bros y Legendary finalmente habrían resuelto la disputa por el lanzamiento en HBO Max de la película.

Godzilla vs. Kong seguirá la historia de Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) y Godzilla: King of the Monsters (2019), y contará con elenco compuesto por Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry, entre otros.