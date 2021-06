Grant Morrison confirmó que se tomará una pausa en su trabajo para DC después de Superman and The Authority

Si son fanáticos de Grant Morrison probablemente querrán tomarse su tiempo para leer Superman and The Authority porque recientemente se confirmó que aquel será el último trabajo del autor para DC durante un buen tiempo.

En el marco de una entrevista con el portal Newsarama, Morrison explicó que Superman and The Authority es una serie que está lista desde 2018 pero que, debido a diferentes situaciones editoriales, recién se presentará durante este año.

En ese sentido, tal y como se había planteado anteriormentem la última entrega de The Green Lantern y Wonder Woman: Earth One Volume Three cronológicamente fueron los últimos trabajos de Morrison para DC.

“Green Lantern es una especie de mi despedida y lamento haberme quedado por tanto tiempo”, dijo Morrison. “Tanto (The Green Lantern como Wonder Woman: Earth One Volume Three) marcan un hito para mí, porque después de esto me tomaré un tiempo libre durante bastante tiempo”.

Es decir, esto no sería una despedida definitiva de Morrison de DC Comics como se especuló alguna vez y más bien sería una pausa prolongada en su trabajo para la editorial.

Pero ¿significa eso que Morrison migrará a Marvel u otra compañía de cómics? Parece que por ahora eso no estaría en sus planes y su objetivo estaría en otro medio: la televisión.

“He estado trabajando mucho en televisión, así que una de las cosas que estoy viendo ahora son novelas para adaptar o cosas así”, dijo Morrison. “Es como hacer un cómic, porque estás tratando de entender por qué a alguien se le ocurrió inicialmente la idea. Ya sabes ¿Cuál fue su motivación? ¿Cuál fue su forma de pensar? y ¿Cómo llevas eso al futuro? Y eso es lo que hacemos en los cómics”.

Superman and The Authority #1 será lanzado el 20 de julio.