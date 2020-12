Estos son los memes que más buscaron los chilenos en Google durante 2020

Si este 2020 se pudiera resumir en un meme probablemente todos tendríamos una opinión distinta y es que mientras hay quienes tratarían de posicionar este año en comparación a otros usando plantillas populares como aquella del perrito débil/perrito fuerte, no faltarán quienes apuesten por lo clásico para retratar lo que han sido 12 meses marcados por el coronavirus.

No obstante, aquí queremos ser como Mike Wazowski y recordar que pese a todo lo malo las risas no faltaron y durante este año también aparecieron memes que hicieron todo más llevadero y nos brindaron risas por algunos momentos.

Evidentemente no podemos recordar todos los memes de este año, pero desde Google hicieron todo un poco más fácil al revelar a los 10 memes que más buscaron los chilenos y chilenas en su plataforma durante este 2020.

Como parte de su radiografía anual a Year In Search: El Año Búsquedas, Google reveló las tendencias de búsqueda en materia de memes y los resultados quizás no serán lo que imaginan. Por lo tanto sin más preámbulos, comiencen a conocer a estos populares memes a continuación:

Meme Obvio

Ante todo el cetro del meme más buscado en Google este 2020 se lo lleva el meme de “Obvio” que surgió desde un momento en la película El Hoyo que debutó en Netflix a comienzos de este año.

Meme de Mike Wazowski

Así de genérica fue la búsqueda que quedó en el segundo lugar de las tendencias de Google y, además de esperar que las personas que buscaron eso encontraran la plantilla que querían, solo nos queda especular que hay un candidato principal.

Si bien “Cuchurrumin” es todo un material de memes, este año abundaron las imágenes con ese anonadado Mike que luce la cara de Sully.

Meme Berlini

La búsqueda “meme Berlini” nació a raíz del viral donde un sujeto clama que “un berlini no me hace nadi” y al parecer eso fue suficiente para que muchos no solo convirtieran a eso en un montón de imágenes humorísticas sino que también bastó para que sumaran esa frase a su vocabulario.

Meme hámster

Los dos modos de este hámster son muy simples, pero para varias personas bastaron para retratar en conjunto o por separado cómo se han sentido en este 2020.

Meme nadie

Más que a una imagen o viral en particular este meme se refiere a esos tweets o publicaciones que comienzan con la frase “nadie: " y luego dan pie a una situación protagonizada alguien o algo que es presentada con una foto.

Meme Debby Ryan

Radio Rebel, una película original de Disney Channel que se estrenó en 2012, aportó a los memes más buscados de este año en Chile con una escena donde la actriz Debby Ryan tiene una inusual expresión.

Meme mucho texto

Hilos largos, extensos reportajes o mensajes que se extienden por varias líneas, para todo eso y más sirve este meme que presenta a un Yoda (no Baby, el original) con zapatillas Adidas, lentes, un arito y un sombrero sacado directamente de inicios de los 2000.

Meme El Pepe

Este meme nació de un video que fue publicado originalmente en TikTok y se convirtió el viral a raíz de la reacción del sujeto a quien llamaron Pepe.

Meme tenemos

La propiedad privada es el principal blanco de este meme que fusiona una imagen de Bugs Bunny con la bandera comunista.

Meme en fin la hipocresía

Los perritos finalmente entraron al ranking y al final de los memes más buscados en Google por los chilenos durante 2020 solo cabe señalar “en fin, la hipocresía”.