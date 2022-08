HBO Max planea eliminar a varios títulos originales de su catálogo

El catálogo de HBO Max disminuirá su oferta en las próximas semanas y es que aunque el streaming de WarnerMedia tiene en la mira a estrenos tan esperados como House of the Dragon, como parte de la administración de Warner Bros Discovery la compañía también continuará eliminando a algunos títulos de su catálogo.

Mientras es común que los streaming pierdan o sumen títulos constantemente debido al tema de los derechos, en el caso de HBO Max esta pérdida de contenido involucra apuestas originales del streaming.

De acuerdo a Variety, esta nueva eliminación afectará a 36 títulos que incluyen a:

12 Dates of Christmas (Original de HBO Max)

About Last Night (Original de HBO Max)

Aquaman: King of Atlantis (Original de HBO Max)

Close Enough (Original de HBO Max)

Ellen’s Next Great Designer” (Original de HBO Max)

Esme & Roy ( Original de HBO Max)

The Fungies! (Original de HBO Max)

Generation Hustle (Original de HBO Max)

Generation (Original de HBO Max)

Infinity Train (Original de HBO Max)

Little Ellen (Original de HBO Max)

My Mom, Your Dad (Original de HBO Max)

Odo (Original de HBO Max)

Ravi Patel’s Pursuit of Happiness (Original de HBO Max)

Summer Camp Island (Original de HBO Max)

The Not-Too-Late Show with Elmo (Original de HBO Max)

The Runaway Bunny (Original de HBO Max)

Theodosia (Original de HBO Max)

Tig n’ Seek (Original de HBO Max)

Yabba Dabba Dinosaurs (Original de HBO Max)

My Dinner with Herve (Original de HBO)

Share (Original de HBO)

Dodo (Cartoon Network)

Elliott From Earth (Cartoon Network)

Mao Mao, Heroes of Pure Heart (Cartoon Network)

Mighty Magiswords (Cartoon Network)

OK K.O.! – Let’s Be Heroes (Cartoon Network)

Uncle Grandpa (Cartoon Network)

Victor and Valentino (Cartoon Network)

Aparte de esos títulos, HBO Max perderá algunas producciones que había comprado a tercercos como Pac-Man and the Ghostly Adventures y otras apuestas de Plaza Sésamo que no fueron detalladas. Todo mientras esto se suma a la desaparición previa de títulos como el remake de Las Brujas y Run.

En ese sentido, por ahora se desconoce qué pasará con estas producciones ya que mientras no hay planes confirmados para lanzamientos en formatos digitales u hogareños permanece la posibilidad de que estos títulos queden completamente inaccesibles para el público.

Pero hasta ahora ni Warner Bros Discovery ni HBO Max han abordado esas inquietudes. De hecho, solo se apuntó a la inminente fusión entre Discovery+ y HBO Max.

“A medida que trabajamos para reunir nuestros catálogos de contenido en una sola plataforma, realizaremos cambios en la oferta de contenido disponible tanto en HBO Max como en Discovery+”, señala comunicado de HBO Max difundido por Variety. “Eso incluirá la eliminación de algunos contenidos de ambas plataformas”.

No obstante, aunque la fusión de Discovery+ y HBO Max sería el argumento oficial para la eliminación de algunos programas del catálogo del streaming de WarnerMedia, Variety sospecha que “eliminar los títulos del streaming también ayudaría a Warner Bros. Discovery a reducir costos al eliminar los programas menos vistos para ahorrar dinero en (ganancias) residuales”.

Así, aunque no hay una fecha concreta para la eliminación de cada una de estas apuestas de HBO Max, ya hay creadores que han manifestado su molestia al respecto.

“Trabajamos durante 5 años para hacer 100 episodios de animación. Trabajamos hasta altas horas de la noche, nos dejamos llevar, éramos una familia de artistas trabajadores que querían hacer algo hermoso, y HBO MAX simplemente lo eliminó todos como si no fuéramos nada. ¡La animación no es nada!”, reclamó Julia Pott, la creadora de Summer Camp Island.

Warner Bros Discovery planea fusionar a Discovery+ con HBO Max en un solo streaming a fines de este año en Estados Unidos.