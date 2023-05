Disney Plus perdió 4 millones de suscriptores en el segundo trimestre de 2023

Esta semana The Walt Disney Company compartió las estadísticas de su desempeño durante el segundo trimestre de 2023. A grandes rasgos el conglomerado registró cifras positivas como una reducción del 26% de sus pérdidas comerciales de streaming respecto al año pasado, pero también continuó una tendencia negativa.

Después de todo, según recoge Variety, en el segundo trimestre de este año Disney Plus perdió 4 millones de suscriptores.

Esta es la segunda baja consecutiva en el número de suscriptores de Disney Plus e implica que la plataforma que alberga programas como The Mandalorian pasó de 161,8 millones de suscriptores en el trimestre anterior a 157,8 millones de suscriptores este trimestre.

La mayor caída en las membresías de Disney Plus se registró en India y el sudeste de Asia con Disney+ Hotstar, mientras que en Estados Unidos y Canadá la palatfroma solo perdió 300 mil usuarios pese a un reciente aumento de precios.

En ese sentido, mientras The Hollywood Reporter indica que a pesar de todo los ingresos de Disney por temas de streaming aumentaron en un 12% llegando a $5.5 mil millones de dólares en el mencionasdo período, el conglomerado ya tiene en la mira estrategias para potenciar su negocio como una revisión del contenido de Disney Plus para eliminar algunos títulos y una fusión de las aplicaciones de Disney Plus y Hulu en Estados Unidos.