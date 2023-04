Confirman a Max como el streaming que reemplazará a HBO Max

Este miércoles el conglomerado Warner Bros. Discovery anunciará oficialmente sus planes de relanzamiento de HBO Max bajo un nuevo nombre, pero The New York Times ya tiene algunos detalles.

De partida, su reporte valida el rumor de que HBO Max pasará a llamarse simplemente Max, entregando una oferta de contenido mezclada tanto por lo que hoy por hoy define a HBO Max como lo que marca a la plataforma de Discovery+.

En ese sentido, indican que “tres personas con conocimiento del tema” anticipan que Max debutará en mayo o junio de este año en Estados Unidos, teniendo un costo de $16 dólares por mes (El valor base actual).

Asimismo, tendrá otros niveles de precio adicionales, incluyendo uno con publicidad que será más económico.

Lo anterior viene a ratificar lo que ya habían tanteado en el propio Warner Bros. Discovery, ya que a la elogiada oferta de Succession, House of the Dragon y The Last of Us quieren agregar el contenido de reality menos elogiado, pero exitoso, como Fixer Upper, Dr. Pimple Popper y Property Brothers.

Pero todo el negocio de Warner Bros Discovery está en la mira de políticos de Estados Unidos, quienes quieren que el Departamento de Justicia revise la fusión que canceló proyectos como Batgirl para condonar impuestos.