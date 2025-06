Radiografía a la debacle de Winter: perdió 88% de votos de Boric de 2021 y en Ñuñoa logró solo 182 apoyos más que sus militantes inscritos

“Evidentemente los resultados distan muchísimo de los que quisiéramos”. Ese fue parte del análisis que Gonzalo Winter realizó anoche desde su comando, apenas conocida la baja votación que obtuvo su candidatura.

Además, le endosó “todo el apoyo del partido Frente Amplio” a Jeannette Jara (PC), a quien calificó como la candidata “de todo el progresismo en la elección (presidencial) de noviembre”.

Winter añadió algo en su discurso: “Los análisis más políticos sobre las elecciones vendrán el día de mañana”.

La derrota fue dura, y así se sintió. Y es que los números del FA fueron muy distantes a los de ese dorado 2021, cuando el entonces diputado Gabriel Boric venció en primarias a Daniel Jadue (PC), ganó la primera vuelta y luego el balotaje ante el republicano José Antonio Kast para quedarse con la presidencia del país.

La fotografía general hoy, en cambio, es amarga: si en las primarias presidenciales del 2021 Boric obtuvo 1.058.027 votos, Winter -amigo cercano del Presidente y la carta de su propio partido-, logró solo 123 mil votos. Es decir, un 11,65% de lo obtenido hace cuatro años, con lo cual el FA perdió un 88% de esos votos durante su propio gobierno.

Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos, dice que la votación de Winter es un “fracaso”, considerando que la aprobación de Boric según la encuesta CEP siempre oscilaba entre un 22% y un 32% del padrón.

-Eso habla de que Boric tiene una votación que no es transferible. El único que puede tener esa cualidad es Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú. Winter no tenía posibilidad de ser Presidente. Fue un candidato de emergencia que se inmoló y que iba a pérdida.

Mascareño analiza con más profundidad el resultado nacional.

-La principal falla de su campaña es hacer volver al Frente Amplio cinco años atrás hasta antes del gobierno de Boric. Volver a hablar de los 30 años. El gran punto en contra es haber desconocido y no mostrar la experiencia y el know how del Frente Amplio en el gobierno en este tiempo. Y como él no gobernó el país, tuvo una campaña muy extemporánea. Él habla de que el Chile de la Concertación ya no existe. Y más allá de que ya no exista, faltó una actitud más propositiva.

La Tercera tuvo acceso al padrón por comuna del FA y, con eso -y la recomendación de expertos electorales-, calculó el factor de movilización de cada candidato. Es decir, la cantidad de veces que se multiplicó la cantidad de militantes respecto al padrón de los partidos que lo apoyaban en un territorio determinado.

A nivel nacional, Jeannette Jara, por ejemplo, movilizó 14,94 veces su padrón de militantes: la militancia del PC y de Acción Humanista juntos suman 55 mil personas, y consiguió 822 mil votos. La comunista obtuvo 129.373 votos más que Daniel Jadue en 2021, y la votación presidencial del PC creció en un 18,65% desde la última primaria.

Por su parte, Carolina Tohá consiguió multiplicar 3,6 veces su base militante. Sumados, el PS, PPD, PL y PR reunían 105 mil militantes. Su votación este domingo llegó a 382.795.

En cambio, el diputado frenteamplista -partido que ha hecho gala de su capacidad movilizadora en elecciones anteriores- obtuvo apenas el doble de su padrón de militantes nacional. Su factor de movilización es de 2,03, calculando una base de militantes de 60.592.

Pero esto se agrava con un vistazo a las regiones y comunas.

El desfonde territorial

En las regiones clave del Frente Amplio, el desfonde es evidente.

En términos de su padrón de militantes, la Metropolitana es la más importante para el partido. En esta reúne el 56,7% de sus militantes (33.730). No obstante, el abanderado solo movilizó 1,93 veces a su base militante.

Esto contrasta con Jara, que multiplicó por 16 la base de votos de los militantes del PC y de Acción Humanista en la Metropolitana, logrando con 427.069 votos. Tohá la multiplicó 5,3 veces, con casi 198 mil votos.

Pero Winter sacó 65.306 votos. Es decir, perdió el 87,9% de los votos que obtuvo Boric en la primaria del 2021 (538.751).

La segunda región más importante para el FA es Valparaíso, donde reúne al 9,91% de su padrón, además de tener varios parlamentarios y alcaldes. Pero allí Winter también quedó en tercer lugar (9,14%, 13.735 sufragios), y creció solo 2,33 veces respecto de su total de militantes.

El desfonde es más evidente aún al mirar el comportamiento de la votación de Winter en los bastiones más fuertes del Frente Amplio.

El caso más insigne es Ñuñoa, que es la comuna con más militantes del FA a nivel nacional (3.893). Sin embargo, Winter llegó en tercer lugar, con una débil movilización: solo obtuvo 4.075 votos, frente a los 18.500 de Jara y los 17 mil de Tohá. Con ello, retuvo solo el 11,6% de los votos de Boric del 2021 en esa comuna (35.247) y apenas movilizó el 1,05 de su padrón militante en Ñuñoa. Es decir, votaron solo 182 personas más que sus militantes en la comuna.

El sociólogo Alberto Mayol, académico USACH, dice que en la encuesta La Cosa Nostra acertaron el 60% de Jara, al notar que iba creciendo linealmente en los últimos dos meses. También asegura que esa votación en Ñuñoa revela algo: que incluso la misma base militante del Frente Amplio no votó por Winter.

-Que el número de votantes sea la misma cantidad de militantes habla de una relación intestina del partido consigo mismo. Cuando yo estaba en el Frente Amplio nos pasaba que ir al territorio significaba ir a ver a la gente del partido en el territorio para hacer cosas del partido. Es una cosa muy endógena. De honrar lo interno y no salir a una disputa política mayor.

Otro bastión del FA en la Metropolitana es Maipú. Su alcalde Tomás Vodanovic, quien era la carta favorita del FA en vez de Winter, dijo desde el principio que no estaba disponible para competir en esta presidencial. La comuna también es la segunda más popular de país.

Allí, Jara ganó con creces, con 36.500 votos (63%), seguida por los 12.739 sufragios de Tohá (22%). En cambio, Winter, que logró un 11%, perdió 37 mil votos de los 44.740 que logró Boric en 2021, y solo retuvo un 15%.

De cualquier forma, le fue mejor aquí que en Ñuñoa: con 1.955 militantes en Maipú, movilizó a 3,5 veces su padrón.

Otra comuna bastión del FA es Viña del Mar, donde su alcaldesa Macarena Ripamonti ha ganado dos elecciones consecutivas.

Pero este domingo allí se impuso Jara con un 54,5% (16.178 votos). Winter, en tanto, sacó solo 2.870. Es apenas el doble que su padrón inscrito en la comuna (1.281 personas). El diputado perdió el 89% de los votos que logró Boric el 2021 (24.228).

Consecuencias

Según Mascareño, esto deja en una posición vulnerable al Frente Amplio frente a la elección presidencial. Señala que el poder de su partido bajó con esta elección.

-Esto deja al Frente Amplio en una posición desmejorada con respecto a la campaña presidencial que viene. Porque en las primarias por un lado quieres saber quién gana, pero por otro lado quieres saber cuánta influencia vas a tener en el próximo gobierno. Así, disminuyen las del FA y crecen enormemente las del PC.

Mascareño dice que el modelo de país del FA ya no le hace sentido a la gente.

Mayol concuerda con eso y agrega que el Frente Amplio no es un proyecto político real.

-Es una herramienta electoral. Y esa herramienta tiene algunos líderes. Pero eso no ha logrado convertirse en un proyecto político. La gente no se identifica con el país que ofrece el Frente Amplio.

Mascareño trata de predecir el comportamiento a futuro que tendrá el PC con el FA considerando el fracaso de Winter. Dice que durante el último año en el CEP han estudiado las votaciones en la cámara. Y el PC siempre está alineado con el Frente Amplio. Además, plantea otro argumento: dice que el PC ha logrado consolidarse como un partido articulador de la izquierda.

Por último, señala que el PC tiene el desafío de crecer hacia el centro.

-El FA, con esa ostensible baja de capacidad con esta primaria, va a tener que acoplarse a ese patrón. Lo que Jara debe asumir como tarea principal es incorporar ese 28% que obtuvo Carolina Tohá, que se convierte en un grupo muy importante para lograr una visión más amplia. Y que la candidatura de Jara se transforme en una de izquierda, pero también de centroizquierda.