IDW presentó a nueve cómics originales que pretende convertir en potenciales series o películas

The Sin Bin (guión de Robbie Thompson y dibujos de Molly Murakami) - Esta miniserie de seis números “sale a la carretera con el jugador de hockey fracasado Dale ‘Dukes’ Duquesne, quien se convierte en un cazador de monstruos durante los juegos fuera de casa con su hija, Cat, a cuestas, con la esperanza de encontrar al asesino de su madre”.

The Hunger and the Dusk (guión de G. Willow Wilson y dibujos de Chris Wildgoose) - Este cómic de 12 números “da un vuelco a un antiguo conflicto entre humanos y orcos al introducir una especie nueva y más mortífera. Se forman alianzas frágiles, y florecen romances inesperados, mientras antiguos enemigos se lanzan a la batalla para salvar a sus dos razas”.