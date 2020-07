Los cómics de The Walking Dead se presentarán a color en una nueva edición de lujo

Los cómics de The Walking Dead se terminaron el año pasado, pero durante los próximos meses serán lanzados nuevamente con una llamativa novedad para los fanáticos de esta franquicia.

De acuerdo a lo anunciado por Skybound, en octubre los cómics de The Walking Dead serán relanzados en un nuevo formato de lujo que presentará por primera vez una versión a color de la historia escrita por Robert Kirkman.

Los números originales del cómic serán coloreados por Dave McCaig (Adam Strange, X-Men), quien además tendrá la misión de re-colorear la portada original de The Walking Dead #1.

Esta nueva colección a color de se llamará The Walking Dead Deluxe y entre sus otros atractivos incluirá nuevas portadas variantes diseñadas por artistas como David Finch (Batman: The Dark Knight), Tony Moore (The Exterminators), Julian Totino Tedesco (Iron Man: Invincible Origins) y Arthur Adams (The Uncanny X-Men) con el fin de marcar los distintos hitos del cómic.

Por otra parte, los números de The Walking Dead Deluxe también contemplarán un segmento llamado “Cutting Room Floor”, donde se mostrarán las “tramas manuscritas originales de Kirkman junto con comentarios sobre historias abandonadas y puntos de la trama que pueden haber cambiado en el camino”.

Puedes revisar el primer vistazo a la versión coloreada de The Walking Dead #1 aquí:

El primer número de The Walking Dead Deluxe será lanzado el 7 de octubre y contará con cinco portadas variantes.