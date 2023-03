James Gunn defendió los aparentes cambios de opinión sobre su trabajo en las adaptaciones DC: “Nunca le he mentido a los fanáticos”

Corría 2020 cuando James Gunn dijo que rechazó la oportunidad de dirigir una nueva película de Superman. Pero ahora, en pleno 2023, sabemos que el director finalmente escribirá el reinicio cinematográfico del Hombre de Acero que se perfila como uno de los principales proyectos de DC Studios, la nueva división a cargo de las adaptaciones DC que el propio Gunn dirige junto a Peter Safran.

Pero aunque eso podría parecer un desarrollo natural en un contexto marcado por varios cambios en la dirección de las películas de DC, hay algunas personas que no estarían de acuerdo con ese y otros aparentes cambios de opinión de Gunn por lo que recientemente el director salió a defender sus dichos pasados.

A propósito de un tweet sobre un rumor que vincula a Ben Affleck a la dirección de The Brave and the Bold, la película de Batman del nuevo DCU, Gunn le respondió a un fanático que lo acusó de mentir en base a un artículo que decía que Affleck no comandaría la mencionada cinta.

“Durante años ha sido mi compromiso con los fans que nunca les mentiré... y nunca lo he hecho. Tendría mucha curiosidad sobre qué es lo que crees que he mentido”, escribió Gunn.

El fanático replicó con una serie de capturas de pantalla sobre comentarios anteriores del co-CEO de DC Studios y Gunn procedió a defenderse argumentando que nada de lo que señaló allí era falso.

“Ninguna de esas eran mentiras. Me ofrecieron Superman pero hice (The Suicide) Squad en su lugar. Unos años más tarde vi cómo abordar a Superman y lo asumí. No quería ser el único CEO de DC, pero cuando vinieron y me lo ofrecieron a mí y a Peter (Safran), dije que sí porque podía concentrarme en el lado creativo”, indicó. “Nuevamente, nunca les he mentido a los fanáticos, y nunca lo haré. Eso no significa que nunca voy a cambiar de opinión sobre nada”.

Gunn no abordó directamente el rumor de Affleck y The Brave and the Bold, pero en un contexto en el que todavía habrían varios anuncios pendientes sobre el futuro de DC Studios es probable que el cineasta continúe experimentando este tipo de intercambios con algunos fanáticos.