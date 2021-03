Kiersey Clemons aparecerá como Iris West en la película de The Flash

La película de The Flash finalmente confirmó la participación de otro personaje ligado al velocista escarlata en su historia. Después de revelar que su trama involucrará a dos Batman (Ben Affleck y Michael Keaton) además de una nueva Supergirl (Sasha Calle), esta semana se confirmó que la cinta también contemplará a Iris West.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Kiersey Clemons volverá a interpretar a Iris West en la película de The Flash. Clemons ya había sido elegida para interpretar al personaje que es una reportera y pareja de Barry Allen en los cómics de cara al estreno de Justice League en 2017, sin embargo, su participación fue recortada de la versión cinematográfica y su debut como Iris recién llegará este 18 de marzo con el estreno de la versión de Justice League de Zack Snyder.

En los cómics de DC, Iris West es una parte fundamental del mito de The Flash ya que no solo es la pareja de Barry Allen sino que también es la tía de Wally West y Wallace West, la abuela de Bart Allen y un importante vínculo de las historia de Flash con el futuro.

La película de The Flash será dirigida por Andy Muschietti (It) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) y estará enfocada en el Flash de Ezra Miller.

Actualmente el estreno de la película de The Flash está fijado para 2022 y se espera que sus filmaciones comiencen el próximo mes de abril en Reino Unido.