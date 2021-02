Sasha Calle será Supergirl en la película de The Flash

El universo de películas de DC encontró a su Supergirl. De acuerdo a Deadline, la actriz Sasha Calle fue elegida para interpretar a la heroína kryptoniana y prima de Superman en la próxima cinta de The Flash.

Calle, quien es reconocida por su trabajo en producciones como The Young and the Restless, fue escogida como la nueva Supergirl del cine luego de un extenso proceso de casting que fue conducido por el director de The Flash, Andy Muschietti, y el presidente DC Films, Walter Hamada, junto a otros productores.

“Vi más de cuatrocientas audiciones. Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Colombia. El grupo de talentos fue realmente asombroso y fue muy difícil tomar una decisión, pero finalmente encontramos una actriz que estaba destinada a interpretar este papel“, comentó Muschietti.

Calle aparentemente tuvo que realizar una prueba junto a Ezra Miller, el actor que interpretará a Barry Allen en la película de The Flash. Sin embargo, todavía no hay muchos detalles sobre el papel que jugará Supergirl en esta película que, además de retomar la historia del velocista escarlata, contará con dos versiones de Batman (Ben Affleck y Michael Keaton).

La película de The Flash planea estrenarse en 2022 y pretende comenzar sus filmaciones durante el próximo mes de abril en Reino Unido.