La dibujante de Act-Age publica comunicado en apoyo de las víctimas del escritor del manga

Han pasado unas semanas desde que fue arrestado el responsable de la historia de Act-Age, y ahora la dibujante del cancelado manga, Shiro Usazaki, se refirió por primera vez al hecho.

Cabe recordar que el pasado 8 de agosto, el mangaka Tatsuya Matsuki, escritor de la historia que se publicaba en la revista Weekly Shonen Jump, fue detenido acusado de acoso sexual contra dos menores de edad.

Según escribió Usazaki en el comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter. “Quisiera expresar mi más sincero apoyo a las víctimas y sus familias. Es verdaderamente un acto de valentía hablar en medio de una experiencia tan traumática”.

Además, explicó que aceptó y estuvo de acuerdo con la decisión del equipo editorial de la Jump de cancelar Act-Age, agregando que “las cicatrices sobrantes del acoso sexual no desaparecen”, y que se sentía apropiado dada la posibilidad de que al ver el manga revivieran este dolor.

En cuanto a los fans que tuvo la publicación, les agradeció por su continuo apoyo, y lamentó que las cosas hubieran finalizado de esta forma, a la vez que llamó a no culpar a las víctimas del fin del manga.

“No es culpa de la víctima que el trabajo haya terminado, nunca está mal que la víctima hable, que no tenga que soportar el dolor y llorar hasta quedarse dormida por el abuso y la agresión sexual. El coraje y la acción no deben ser ignorados, cuestionados o avergonzados”, señaló, a la vez que realizó un llamado a no convertir “el amor por el manga en violencia dirigida en la dirección incorrecta”.

La cuenta de Twitter de la revista Weekly Shonen Jump citó la publicación de Usazaki, con lo cual se demuestra el apoyo a este. A la vez que mencionaron que continuarán apoyando su carrera como mangaka.