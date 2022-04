Lionsgate estaría planificando un reinicio de Leprechaun

Una nueva película de Leprechaun estaría en desarrollo. Pese a que aún no hay nada oficial al respecto, un reporte de Bloody Disgusting sostiene que Lionsgate estaría “buscando activamente propuestas para la próxima película de Leprechaun”.

Hasta la fecha se han realizado un total de ocho películas de Leprechaun, pero sin duda la más relevante sigue siendo la producción de 1993 protagonizada por Warwick Davis como el vengativo protagonista.

Hasta ahora no se elegido ni un equipo creativo no existen detalles sobre cuál podría ser el foco de esta apuesta que por el momento es identificada como un nuevo reinicio de Leprechaun, sin embargo, Bloody Disgusting destaca que previamente Darren Lynn Bousman (Saw II, Spiral: From the Book of Saw) aseguró que estaría interesado en realizar una película de ese personaje y que incluso le gustaría contar nuevamente con Davis en el papel titular.