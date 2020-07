La película de Just Cause encontró a su director

Constantin Films, el estudio responsable de las películas de Resident Evil y la nueva cinta de Monster Hunter, continúa avanzando en la pre-producción de su nueva película basada en una franquicia de videojuegos: la adaptación de Just Cause.

De acuerdo a Deadline, recientemente el estudio aseguró a Michael Dowse para dirigir la película basada en la saga centrada en Rico Rodriguez.

Dowse ha dirigido películas como Stuber y Coffee & Kareem además de episodios de series de televisión como Preacher y Future Man, y para dar forma a la adaptación de Just Cause comandará la película basándose en un guión escrito por Derek Kolstad (John Wick).

En cuanto a la trama de la película de Just Cause por ahora parece que no se distanciará mucho de los videojuegos ya que Deadline dice que la producción “seguirá los planos del videojuego, ya que Rico Rodríguez está en una misión contra el tiempo para detener al grupo mercenario The Black Hand”.

Por ahora no está claro qué actor tendrá la misión de interpretar a Rico Rodriguez en la película, aunque previamente se había reportado que Jason Momoa (Aquaman) asumiría el papel. Pero eso fue años atrás y cuando otro director estaba vinculado al proyecto.