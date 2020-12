La película de The Flash supuestamente comenzaría sus filmaciones en abril

La película de The Flash estaría cada día más cerca de convertirse en una realidad. Pese a que la producción centrada en el velocista escarlata ha estado en desarrollo durante años, en el último tiempo el proyecto finalmente logró tomar impulso de la mano del director Andy Muschetti (IT) y ahora un nuevo reporte asegura que la película podría comenzar sus filmaciones en el primer semestre del próximo año.

Concretamente, de acuerdo al portal Backstage, la película de The Flash protagonizada por Ezra Miller planearía iniciar su rodaje en “los estudios Leavesden de Warner Bros en abril”.

Dichos estudios de Warner Bros están situados en Estados Unidos y actualmente son el lugar donde se está filmando The Batman, otra nueva película de DC que contará con Robert Pattinson como el vigilante titular.

En ese sentido, cabe recordar que informaciones anteriores apuntaban a que The Batman podría terminar su rodaje en ese lugar a fines de febrero por lo que, aunque este desarrollo para la película de The Flash no está confirmado, ciertamente parece posible.

La película de The Flash lleva varios años en desarrollo y pasó por múltiples directores antes de comenzar a avanzar definitivamente con Muschetti. De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, esta película seguirá a Ezra Miller como Barry Allen/The Flash, contemplará a dos versiones de Batman (interpretadas por Michael Keaton y Ben Affleck), presentará un nuevo traje para el velocistas escarlata y también intentará dar pie al Multiverso de películas de DC.

El Flash de Ezra Miller apareció por primera vez en un cameo en Batman vs Superman, luego tuvo una breve aparición en Suicide Squad y posteriormente fue parte de Justice League antes de aparecer sorpresivamente en Crisis en Tierras Infinitas, el evento más reciente de las series de DC emitidas por The CW.

En ese sentido, se espera que, además de protagonizar su propia película, esta interpretación de Barry Allen vuelva a figurar durante el próximo año como parte del denominado “Snyder cut” de Justice League.