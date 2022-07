La película live-action de Hércules tendrá “un giro más moderno”

En paralelo a sus planes para las versiones live-action de Pinocho y La Sirenita, Disney también está planeando un remake de Hércules, otra de sus clásicas películas animadas.

Esta producción que se basará en la película de 1997 que a su vez está inspirada por la mitología griega será dirigida por Guy Ritchie y contará con Joe y Anthony Russo como productores.

En ese sentido, aunque todavía no se elige un elenco ni hay una fecha de estreno para esta producción, recientemente Joe Russo tanteó que se puede esperar del proyecto.

Durante una conversación con el portal Games Radar+, Russo confirmó que la versión live-action de Hércules no pretende replicar paso a paso a la película animada original como lo hizo el remake de El Rey León y en su lugar añadirá un “giro más moderno” a la historia del héroe.

“Ciertamente rendirá homenaje al original con un giro más moderno”, señaló Joe Russo. “Lo que a Anthony y a mí nos encanta de la original es lo divertida y subversiva que es. Creo que tratamos de adoptar ese sentido del humor en la nueva versión”.

El primer borrador para la película live-action de Hércules fue escrito por Dave Callaham (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) y Disney estaría buscando a otro guionista para finalizar la historia.

Esta nueva versión de Hércules aún no tiene una fecha de estreno.