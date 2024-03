Cuatro nuevas emociones llegan en el tráiler de IntensaMente 2

La adolescencia llegará en IntensaMente 2 y, con ello, un grupo de nuevas emociones que comenzarán a marcar la vida de Riley.

El nuevo tráiler de lo próximo del estudio Pixar precisamente se dedica a presentar esas nuevas emociones.

Ahí estarán:

Ansiedad

Envidia

Ennui (Aburrimiento)

Vergüenza

En inglés, todos esos personajes estarán a cargo de Maya Hawke, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos y Paul Walter Hauser, respectivamente, quienes se sumarán a Amy Poehler (Alegría) Phyllis Smith (Tristeza), Lewis Black (Ira) Tony Hale (Miedo) y Liza Lapira (Desagrado).

Vean el tráiler a continuación.

Según la sinopsis oficial: “Inside Out 2 regresa a la mente del recién creado adolescente Riley justo cuando la sede está sufriendo una repentina demolición para dejar espacio a algo completamente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Desagrado, que llevan mucho tiempo llevando a cabo una operación exitosa en todos los sentidos, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece la Ansiedad. Y parece que no está sola”.

Kelsey Mann dirige en su debut, aunque previamente ya trabajó como supervisora de historia de películas como Monsters University, The Good Dinosaur y Onward, además de ser parte del equipo creativo del estudio desde Luca.