Guy Ritchie dirigirá el remake live-action de Hércules para Disney

Los planes para una versión live-action de Hércules finalmente están tomando impulso al interior de Disney. Si bien este proyecto fue anunciado en 2020, recién durante esta semana se reveló que Guy Ritchie (Sherlock Holmes, The Gentlemen) será el encargado de dirigir esa apuesta.

De acuerdo a Deadline, Ritchie volverá a colaborar con Disney en esta película que tratará de reinventar a su clásico animado de 1997 y será producida por AGBO, la compañía de Joe y Anthony Russo (Avengers: Endgame).

Por ahora no hay muchos detalles respecto a cómo será esta nueva película de Hércules ya que mientras Dave Callaham (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) escribió el primer borrador para su guión, ahora Disney estaría buscando a otro guionista.

No obstante, cabe recordar que tiempo atrás los Hermanos Russo indicaron que no querían que la cinta fuera una una “traducción literal” de su predecesora animada, por lo perfectamente esta producción podría tomar un camino similar a lo que Ritchie hizo con su remake live-action de Aladdin en 2019 que, a diferencia de la versión CGI de El Rey León, añadió nuevos elementos a la historia y no fue una repetición de la apuesta original.

Esta nueva película de Hércules aún no tiene una fecha de estreno.